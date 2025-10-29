Travaglio a La7 | Bisogna separare Nordio dalla giustizia non le carriere del pm dal giudice
“Bisogna capire per quale motivo una maggioranza parlamentare si sta così scalmanando per fare una cosa che non porterà nessun risultato pratico, neanche a loro”. Con queste parole il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, apre il suo intervento a Otto e mezzo, su La7, analizzando la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, cavallo di battaglia del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Travaglio spiega: “Fin quando le carriere sono unite sia i giudici sia i pubblici ministeri sono soggetti soltanto alla legge e quindi non sono soggetti al potere politico e al potere economico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Italia Mattanza. . Viva la stampa libera! Intervento di un magnifico Marco Travaglio che non le manda a dire Manifestazione per dare solidarietà a Sigfrido Ranucci, Report e tutti i giornalisti liberi Roma, 21 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Battibecco Severgnini-Travaglio. “C’è un aggredito e un aggressore”. “Ue e Usa hanno scelto il suicidio assistito dell’Ucraina”. Su La7 - "Gli ucraini si sono difesi da soli all'inizio, c'è un aggredito e un aggressore". Secondo ilfattoquotidiano.it