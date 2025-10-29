Tram una nuova piazza allo snodo fra le due linee | Sarà un luogo da vivere
IL CANTIERE TEB. Prende forma la connessione che fungerà da interscambio tra la T1 e la T2. Scarfone: «Un’area strategica per gli spostamenti in città». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondisci con queste news
A bordo del primo tram della nuova linea Sir2 a Padova con il sindaco Sergio Giordani e i componenti della delegazione padovana che sono andati in visita nello stabilimento Alstom di Hangenbieten, in Alsazia Vai su Facebook
Tram: Milano, operativa la nuova tratta della Metrotranvia 7 - X Vai su X
Tram, una nuova piazza allo snodo fra le due linee: «Sarà un luogo da vivere» - Prende forma la connessione che fungerà da interscambio tra la T1 e la T2. Secondo ecodibergamo.it
Tram del Mare, via ai lavori dal Lungomare a San Giovanni a Teduccio - Il Comune e l’Anm stanno accelerando per completare la prima tratta della nuova linea tranviari ... Da ilfattovesuviano.it
Bologna, la Linea rossa sul ponte Matteotti: oggi l’apertura del maxi-cantiere - Snodo fondamentale per la città, collegamento tra centro storico e prima periferia. Riporta msn.com