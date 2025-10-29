Traiettorie Sonore Eros 883 e Cremonini Tribute band sul palco
Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli amanti della musica italiana: la rassegna “Traiettorie Sonore”, che arriva nel 2025 alla sua 25esima edizione. Un traguardo importante per un’iniziativa che nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento per il pubblico locale e non solo, portando sul palco dell’Auditorium comunale spettacoli di qualità e omaggi ai grandi protagonisti della scena musicale nazionale. Promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cerro Maggiore, l’edizione di quest’anno prevede quattro serate a ingresso gratuito dedicate ad alcuni tra i più amati interpreti del pop italiano e a un tuffo nostalgico negli indimenticabili anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
