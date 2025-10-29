Tragico incidente a Oderzo Treviso | scontro tra un’auto e un bus con 50 studenti un morto

Oderzo (Tv), 29 ottobre 2025 – Tragedia della strada e paura per molti ragazzi. Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso. L'incidente è avvenuto alle 7.45. La dinamica dell’incidente di Oderzo . Secondo una prima ricostruzione di quanto successo, in fase di accertamento, parrebbe che il pullman di linea si stava dirigendo alla scuola di Oderzo, quando avrebbe effettuato una manovra per evitare un ‘auto che proveniva in senso opposto. Dopo l’impatto sia l’autovettura e il bus sono finiti fuori strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragico incidente a Oderzo (Treviso): scontro tra un’auto e un bus con 50 studenti, un morto

