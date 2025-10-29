Tragico incidente a Oderzo | auto contro bus scolastico un morto e diversi bambini feriti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo schianto all’alba in provincia di Treviso. Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa mattina, mercoledì 29 ottobre, a Piavon di Oderzo (Treviso). Un automobilista di 85 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua vettura e un autobus dell’Atvo che trasportava circa 50 studenti. La tragedia si è consumata intorno alle 7:30 in via Maggiore, quando, dopo il violento impatto, entrambi i mezzi sono finiti nel fossato che costeggia la carreggiata. I soccorsi e le prime verifiche. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza, con il supporto di una squadra proveniente da Treviso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente a Oderzo: auto contro bus scolastico, un morto e diversi bambini feriti

Contenuti che potrebbero interessarti

Tragico incidente per il secondo portiere dell'Inter: ecco cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook

Tragico incidente a Oderzo (Treviso): scontro tra un’auto e un bus con 50 studenti, un morto - Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, ... Da msn.com

Tragico incidente a Oderzo: scontro tra autobus con 50 studenti e auto, un morto - Scontro tra autobus con studenti e un’auto in via Maggiore Piavon a Oderzo: muore il conducente dell’auto, feriti lievi tra i passeggeri. Da nordest24.it

Incidente tra bus di studenti e auto a Oderzo, mezzo fuori strada: un morto e ragazzi feriti - 30 lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo (Treviso), dove un autobus di linea Atvo è finito ... Come scrive ilmattino.it