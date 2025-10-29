Tragico incidente a Fenegrò | il portiere dell’Inter Josep Martinez indagato per omicidio stradale

Il dramma sulla Provinciale 32. Josep Martinez Riera, portiere 27enne dell'Inter, è indagato per omicidio stradale dopo il tragico incidente avvenuto nella mattinata di martedì 28 ottobre a Fenegrò, in provincia di Como, a pochi chilometri dal centro sportivo di Appiano Gentile. Il calciatore si stava recando all'allenamento quando, alla guida della sua auto elettrica Byd, ha investito un uomo di 81 anni, Paolo Saibene, che si trovava su una carrozzina elettrica. L'impatto è stato violento e fatale: secondo quanto ricostruito, Saibene sarebbe deceduto sul colpo, prima ancora dell'arrivo dei soccorsi.

