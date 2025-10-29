Tragedia sulla Roma-Fiumicino | scontro taxi-scooter muore un 24enne

Fiumicino, 29 ottobre 2025 – Tragedia sulla Roma-Fiumicino. Un motorino e un taxi, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati al chilometro 11,600, in direzione Fiumicino. Nell’impatto ha perso la vita Andrea Righi, 24 anni, aiuto cuoco in un ristorante del centro di Roma. Il giovane stava andando a trovare la zia a Focene quando, in sella al suo Honda SH 125, è rimasto coinvolto nell’incidente. L’impatto è stato violentissimo. A quanto si apprende il conducente del taxi si è fermato immediatamente per prestare soccorso, ma per Andrea non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia Locale di Roma Capitale, che sta tentando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

