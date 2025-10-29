Tragedia sul lavoro a Lecce | operaio di 67 anni muore folgorato

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia avvenuta in pochi istanti. Un terribile incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 29 ottobre, nelle campagne di Lecce, costando la vita a un operaio di 67 anni. Secondo una prima ricostruzione, il braccio di un camion betoniera impegnato nel versamento del calcestruzzo avrebbe urtato accidentalmente i cavi dell’alta tensione, provocando una forte scarica elettrica che ha colpito in pieno il lavoratore, uccidendolo sul colpo. La vittima e le circostanze dell’incidente. La vittima è A.L., cittadino albanese da anni residente nel Salento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

