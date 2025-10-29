Tragedia sul lavoro a Cavriana | muore a 23 anni il giovane imprenditore Diego Lucchini
ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente. Un nuovo dramma sul lavoro scuote la provincia di Mantova. Diego Lucchini, 23 anni, è morto nel pomeriggio di martedì 28 ottobre a Cavriana, dopo un terribile incidente agricolo le cui cause sono ancora da chiarire. La Procura di Mantova ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane, già trasferito all’ospedale Carlo Poma, e ha aperto un fascicolo d’indagine per infortunio sul lavoro. Le verifiche sono affidate ai tecnici del Psal (Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) di Ats Val Padana, con il supporto dei carabinieri di Castiglione delle Stiviere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
? #Foggia – Ancora una tragedia sul lavoro. La #UIL, con il coordinatore Luca Maggio, lancia un nuovo grido d’allarme: “Serve una svolta vera sulla sicurezza, basta morti sul lavoro!” #SicurezzaSulLavoro #UILFoggia #Capitanata Coordinamento - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia nei campi a Cavriana: giovane di 23 anni morto incastrato in un macchinario agricolo - Un grave incidente sul lavoro ha scosso oggi il piccolo comune di Cavriana, in provincia di Mantova. Lo riporta notizie.it
Tragedia sul lavoro. Resta impigliato nel cardano del trattore: muore un 23enne a Cavriana - Un 23enne ha perso la vita mentre lavorava in un campo in strada Bagatino. vocedimantova.it scrive
Terribile incidente sul lavoro, il 23enne Diego Luccherini muore stritolato da un macchinario tra i campi - Un fatto terribile costato la vita al 23enne Diego Lucchini titolare di un'azienda agricola e morto mentre stava lavorando in campagna stritolato dalla macchin ... ildolomiti.it scrive