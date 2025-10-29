Tragedia sul lavoro a Cavriana | muore a 23 anni il giovane imprenditore Diego Lucchini

Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente. Un nuovo dramma sul lavoro scuote la provincia di Mantova. Diego Lucchini, 23 anni, è morto nel pomeriggio di martedì 28 ottobre a Cavriana, dopo un terribile incidente agricolo le cui cause sono ancora da chiarire. La Procura di Mantova ha disposto l'autopsia sul corpo del giovane, già trasferito all'ospedale Carlo Poma, e ha aperto un fascicolo d'indagine per infortunio sul lavoro. Le verifiche sono affidate ai tecnici del Psal (Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) di Ats Val Padana, con il supporto dei carabinieri di Castiglione delle Stiviere.

