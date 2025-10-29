Tragedia per Andrea Delogu morto in un incidente il giovane fratello Evan
Il 18enne ha perso il controllo della moto e ha colpito due pali della luce: è il fratello della conduttrice concorrente di Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Golssip.it
Tragedia al supermercato, la famiglia di Andrea presenta un esposto Leggi tutto: Vai su Facebook
FLASH: Tragedia per Andrea Delogu, morto in un incidente in moto il fratello 18enne della showgirl - e gli agenti della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina per compiere tutti gli ... Lo riporta affaritaliani.it
Andrea Delogu, il fratellastro Evan morto in un incidente: aveva 18 anni - Il fratellastro Evan Oscar Delogu è morto oggi, 29 ottobre, in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Da ilmattino.it
Tragedia per Andrea Delogu: morto il fratello diciottenne Evan in un incidente a Igea Marina - Tragedia per Andrea Delogu: il fratello diciottenne Evan è morto in un incidente a Igea Marina. Secondo maridacaterini.it