Tragedia Paupisi Antonia è sveglia e risponde a semplici comandi
La 17enne respira autonomamente ed è stata trasferita nel reparto di Neuroriabilitazione Arrivano finalmente notizie ancora più incoraggianti dal Neuromed di Pozzilli sulle condizioni di Antonia Ocone, la 17enne di Paupisi sopravvissuta alla furia del padre lo scorso 30 settembre. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Approfondisci con queste news
Strage di Paupisi: Antonia Ocone si risveglia e riconosce i familiari: Benevento– Si apre uno spiraglio di speranza nella tragedia di Paupisi. La sedicenne rimasta gravemente ferita dal padre Salvatore Ocone nella strage familiare del 30 settembre ha riaperto Vai su Facebook
Mario Ocone, figlio di Salvatore Ocone, ha dichiarato in tv di non perdonare il padre per la tragedia familiare avvenuta a Paupisi. #elisapolcino #paupisi #salvatoreocone #beneventoeprovincia #cronacabenevento #flashnews #primopiano #social #storie #ult - X Vai su X
Strage di Paupisi, Antonia è sveglia e riconosce i parenti - Arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni di Antonia Ocone, la 17enne di Paupisi (Benevento) unica sopravvissuta alla strage familiare avvenuta lo scorso ... Da ilfattovesuviano.it
Strage di Paupisi: segnali di risveglio per la figlia sopravvissuta, “i parametri vitali sono stabili” - Cosa dice il bollettino medico di Antonia Ocone, 16 anni, a tre settimane dalla brutale aggressione subita dal padre e dopo settimane di coma ... Lo riporta dire.it
Antonia respira da sola, primi segni di risveglio per la giovane di Paupisi - Il nuovo bollettino del Neuromed conferma progressi importanti: la 17enne è tracheostomizzata ma in respiro spontaneo, con parametri vitali stabili ... Lo riporta fremondoweb.com