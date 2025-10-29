Tragedia Paupisi Antonia è sveglia e risponde a semplici comandi

La 17enne respira autonomamente ed è stata trasferita nel reparto di Neuroriabilitazione Arrivano finalmente notizie ancora più incoraggianti dal Neuromed di Pozzilli sulle condizioni di Antonia Ocone, la 17enne di Paupisi sopravvissuta alla furia del padre lo scorso 30 settembre. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

tragedia paupisi antonia 232 sveglia e risponde a semplici comandi

