Tragedia nel Comasco muore anziano investito dal portiere dell’Inter

Josep Martinez Dramma sulle strade comasche. Un uomo di 81 anni ha perso la vita questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como, travolto da un’automobile mentre si trovava su una carrozzina elettrica. Alla guida del veicolo il calciatore Josep Martinez, 27 anni, secondo portiere dell’Inter. L’incidente si è verificato in via Bergamo, nei pressi di Appiano Gentile, poco prima delle 9.45. Per l’anziano, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. L’impatto è avvenuto sulla carreggiata mentre Martinez transitava alla guida della sua auto. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri della compagnia di Cantù, l’anziano avrebbe abbandonato la pista ciclabile per attraversare la strada nella direzione opposta rispetto al senso di marcia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Tragedia nel Comasco, muore anziano investito dal portiere dell’Inter

