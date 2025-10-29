Tragedia Josep Martinez l’Inter ha stretto un patto ad Appiano Gentile | cosa succederà in caso di vittoria con la Fiorentina

Inter News 24 Tragedia Josep Martinez, l’Inter ha stretto un patto ad Appiano Gentile: in caso di vittoria con la Fiorentina. La scelta del gruppo e del club. Non poteva esserci vigilia peggiore per l’Inter. La tragedia che ha coinvolto il secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez, è un evento drammatico che spegne la leggerezza dello sport e piomba come un macigno sul morale della squadra di Cristian Chivu. L’incidente stradale, in cui ha perso la vita l’anziano Paolo Saibene, ha scombussolato l’ambiente proprio nel giorno in cui la Curva Nord avrebbe dovuto festeggiare il suo ritorno a San Siro dopo due mesi di silenzio. 🔗 Leggi su Internews24.com

tragedia josep martinez l8217inter ha stretto un patto ad appiano gentile cosa succeder224 in caso di vittoria con la fiorentina

