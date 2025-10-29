Tragedia Josep Martìnez il portiere nerazzurro torna ad allenarsi Come sta e cosa filtra sulla situazione

Inter News 24 Tragedia Josep Martìnez: contro ogni pronostico, il secondo portiere dell’Inter è tornato ad allenarsi con i compagni. Ecco cosa cambia. A poco più di 24 ore dal tragico incidente stradale avvenuto a Fenegrò, nel Comasco, Josep Martinez, portiere spagnolo dell’Inter, si è presentato al centro sportivo di Appiano Gentile per svolgere un leggero lavoro di scarico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la decisione è stata presa autonomamente dal giocatore, che ha scelto di tornare sul campo per cercare un minimo di normalità in un momento estremamente delicato della sua vita. La scelta del portiere e il sostegno del club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tragedia Josep Martìnez, il portiere nerazzurro torna ad allenarsi. Come sta e cosa filtra sulla situazione

