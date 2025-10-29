Tragedia Josep Martìnez due testimoni confermano la versione del portiere nerazzurro Il punto
Inter News 24 Tragedia Josep Martìnez: arrivano aggiornamenti da Fenegrò, dove ieri mattina ha avuto luogo l’ormai noto incidente. Continuano le indagini sull’incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri a Fenegrò, nel Comasco, che ha visto coinvolto Josep Martinez, portiere spagnolo dell’Inter, e costato la vita a Paolo Saibene, 81 anni. L’auto guidata dal calciatore ha travolto il quadriciclo elettrico sul quale viaggiava l’anziano, morto sul colpo. Le prime ricostruzioni e i testimoni. Secondo quanto riferito da ANSA, sarebbero almeno due i testimoni ad aver assistito all’incidente: una donna che viaggiava dietro la vettura del calciatore nerazzurro e un automobilista che sopraggiungeva dalla direzione opposta. 🔗 Leggi su Internews24.com
