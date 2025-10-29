Una vacanza in famiglia che doveva essere un momento di relax e serenità si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto la comunità di Arabba. Lara De Cassan, 37 anni, è morta improvvisamente durante un soggiorno a Sharm el-Sheikh, in Egitto, mentre si trovava in acqua insieme ai suoi familiari. Un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco, non le ha lasciato scampo nonostante i tentativi immediati di soccorso. La notizia ha raggiunto in poche ore la valle del Livinallongo del Col di Lana, dove la giovane donna era molto conosciuta e stimata. “Lascia la Rai proprio lui”. Terremoto improvviso nella televisione italiana, la notizia sullo storico conduttore dopo le polemiche Una famiglia simbolo dell’ospitalità dolomitica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia in vacanza a Sharm: muore improvvisamente Lara, mamma di tre figli