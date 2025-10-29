Tragedia in crociera | 80enne dimenticata su un’isola Quando se ne accorgono…
Una donna stava partecipando ad una crociera. Nel corso di un’escursione si era staccata dal gruppo. La nave era ripartita senza di lei Aspettava questa crociera da tutta la vita. Dopo anni di attesa, dopo aver fatto in modo che combaciassero tempi e modalità, una donna di ottanta anni si era decisa a coronare il sogno tanto atteso: imbarcarsi e passare quindici giorni in un luogo meraviglioso, godendo di uno scenario mozzafiato e lontano dalle ansie e dalla vita di tutti i giorni. Mai avrebbe immaginato che sarebbe andata incontro ad un destino beffardo e atroce. Tragedia in crociera: 80enne dimenticata su un’isola. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
