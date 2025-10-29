Samantha Rizzetto è morta mentre faceva la doccia. Novellara piange la prematura scomparsa di Solange Samantha Rizzetto, giovane di 28 anni trovata senza vita nella notte tra domenica e lunedì nella sua abitazione di Strada Boschi. Una vicenda drammatica che ha scosso la comunità locale e lasciato amici e parenti nello sconforto. «Era una ragazza bella: fuori ma anche dentro. Era solare, piena di vita, gentile con tutti», ricordano alcune amiche, ancora in lacrime, dopo aver portato cordoglio alla famiglia. Le prime ricostruzioni ipotizzano una tragica fatalità legata a una possibile folgorazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Tragedia a Novellara: chi era Solange Samantha Rizzetto e cosa ha causato la sua morte