Tragedia a Bellaria muore a 18 anni il fratello di Andrea Delogu

Evan Delogu, fratellastro della conduttrice Andrea Delogu, è morto questo pomeriggio in un drammatico incidente stradale a Bellaria, in provincia di Rimini. Secondo quanto ricostruito da Il Resto del Carlino, il ragazzo “stava percorrendo il rettilineo in sella alla sua Benelli 750, quando – per cause ancora da accertare – avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. La moto è finita contro un primo palo della luce, per poi carambolare contro un secondo, sempre a bordo strada. L’impatto è stato devastante: nonostante il giovane indossasse regolarmente il casco, le ferite riportate si sono rivelate fatali”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tragedia a Bellaria, muore a 18 anni il fratello di Andrea Delogu

