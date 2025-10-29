Tragedia a Bellaria Igea Marina | muore in un incidente con la moto il fratello della conduttrice Andrea Delogu | Evan Oscar aveva 18 anni

Si chiamava Evan Oscar Delogu – 18enne e non 17enne come appreso in un primo momento – il giovane che ha perso la vita a Bellaria Igea Marina, intorno alle 15.40, mentre era in sella a una moto lungo via Vittor Pisani. Il ragazzo, figlio di Walter Delogu e fratello dell’artista, scrittrice e showgirl Andrea Delogu, ha perso il controllo del mezzo, una moto Benelli 750, andando a sbattere contro. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia a Bellaria Igea Marina: muore in un incidente con la moto il fratello della conduttrice Andrea Delogu: Evan Oscar aveva 18 anni

Approfondisci con queste news

Evan Oscar Delogu, fratello della concorrente di Ballando con le Stelle, è deceduto a Bellaria. I due erano molto legati. Vai su Facebook

Tragedia a Bellaria: muore in un incidente il fratello di Andrea Delogu - Bellaria sotto shock: muore il fratello di Andrea Delogu in un incidente stradale. Segnala notizie.it

Tragedia a Bellaria Igea Marina: muore in un incidente con la moto il fratello della conduttrice Adrea Delogu: Evan Oscar aveva 18 anni - Si chiamava Evan Oscar Delogu – 18enne e non 17enne come appreso in un primo momento – il giovane che ha perso la vita a Bellaria Igea Marina , intorno ... gazzettadelsud.it scrive

Bellaria, 18enne perde la vita in moto: la vittima è il fratello di Andrea Delogu - Tragedia a Bellaria Igea Marina: Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter e fratello della conduttrice Andrea Delogu, è morto in un incidente in moto. Segnala tgcom24.mediaset.it