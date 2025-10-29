Tragedia a Bellaria chi era Evan Oscar | il fratello 18enne di Andrea Delogu morto in un incidente con la moto
Chi era Evan Delogu e cosa è successo a Bellaria?. image Una tragedia improvvisa ha colpito la famiglia della conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu. Il fratello diciottenne, Evan Oscar Delogu, è morto nel pomeriggio lungo via Vittor Pisani a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, in seguito a un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo era alla guida della sua moto Benelli 750 quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo contro due pali della luce in sequenza. Erano circa le 15.40 quando il giovane ha iniziato a sbandare, carambolando sull’asfalto prima di andare a un impatto devastante che non gli ha lasciato alcuna possibilità di sopravvivere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Scopri altri approfondimenti
Si chiamava Evan Oscar Delogu e aveva 18 anni il ragazzo morto a Bellaria Igea Marina, intorno alle 15.40, mentre era in sella a una moto lungo via Vittor Pisani. Il ragazzo, figlio di Walter Delogu e fratello dell'artista, scrittrice e showgirl, Andrea Delogu, ha p Vai su Facebook
Tragedia a Bellaria Igea Marina: muore in un incidente con la moto il fratello della conduttrice Adrea Delogu: Evan Oscar aveva 18 anni - Si chiamava Evan Oscar Delogu – 18enne e non 17enne come appreso in un primo momento – il giovane che ha perso la vita a Bellaria Igea Marina , intorno ... Riporta gazzettadelsud.it
Bellaria, 18enne perde la vita in moto: la vittima è il fratello di Andrea Delogu - Tragedia a Bellaria Igea Marina: Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter e fratello della conduttrice Andrea Delogu, è morto in un incidente in moto. Scrive tgcom24.mediaset.it
Tragedia a Bellaria: muore in un incidente il fratello di Andrea Delogu - Bellaria sotto shock: muore il fratello di Andrea Delogu in un incidente stradale. Da notizie.it