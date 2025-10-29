Tragedia a Bellaria chi era Evan Oscar | il fratello 18enne di Andrea Delogu morto in un incidente con la moto

Chi era Evan Delogu e cosa è successo a Bellaria?. image Una tragedia improvvisa ha colpito la famiglia della conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu. Il fratello diciottenne, Evan Oscar Delogu, è morto nel pomeriggio lungo via Vittor Pisani a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, in seguito a un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo era alla guida della sua moto Benelli 750 quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo contro due pali della luce in sequenza. Erano circa le 15.40 quando il giovane ha iniziato a sbandare, carambolando sull’asfalto prima di andare a un impatto devastante che non gli ha lasciato alcuna possibilità di sopravvivere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

