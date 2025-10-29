Traffico Roma del 29-10-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma trovati in uscita da Roma sulla Cassia Veientana incidente con code 3 raccordo al Castel de' ceveri e in uscita da Roma a Code a tratti ma per traffico intenso sulla Flaminia file poi sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia la Salaria e tra svincolo A24 viale Castrense fila in direzione Stadio Olimpico invece da viale Castrense allo svincolo A24 e poi dalla Tiburtina alla Salaria sul Raccordo Anulare traffico intenso con rallentamenti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la sala Poi più avanti tra la Bufalotta e lo svincolo A24 per Teramo e tra Casilina e Appia dalla Roma Fiumicino allo svincolo A24 allo stadio Olimpico in corso l'incontro di calcio Roma Parma turno infrasettimanale della serie A inevitabili le ripercussioni dopo la gara al Flaminio e al della Vittoria oltre che sul Lungotevere e sulla tangenziale per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

