Traffico Roma del 29-10-2025 ore 19 | 30
Luceverde Roma trovati in uscita da Roma sulla Cassia Veientana incidente con code 3 raccordo al Castel de' ceveri e in uscita da Roma a Code a tratti ma per traffico intenso sulla Flaminia file poi sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia la Salaria e tra svincolo A24 viale Castrense fila in direzione Stadio Olimpico invece da viale Castrense allo svincolo A24 e poi dalla Tiburtina alla Salaria sul Raccordo Anulare traffico intenso con rallentamenti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la sala Poi più avanti tra la Bufalotta e lo svincolo A24 per Teramo e tra Casilina e Appia dalla Roma Fiumicino allo svincolo A24 allo stadio Olimpico in corso l'incontro di calcio Roma Parma turno infrasettimanale della serie A inevitabili le ripercussioni dopo la gara al Flaminio e al della Vittoria oltre che sul Lungotevere e sulla tangenziale per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti simili trattati di recente
Bloccato nel traffico di via Tiburtina, a Roma, un padre disperato suona il clacson: la sua bimba di un anno non respira più. Jacopo e Gaia, agenti della Polizia di Stato, si fermano, capiscono subito la gravità della situazione e aprono la strada con le sirene ver Vai su Facebook
Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio" https://ift.tt/hYlB7gu - X Vai su X
Traffico Roma del 29-10-2025 ore 18:30 - Luceverde Roma Buonasera intenso il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più ... Lo riporta romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano A24 ancora disagi per ... Come scrive romadailynews.it
Roma, evitato blocco dei veicoli euro 4 e 5: approvata delibera - Evitato a Roma il blocco dei veicoli euro 4 ed euro 5 diesel che sarebbe dovuto partire l’1 novembre. Secondo padovanews.it