Traffico Roma del 29-10-2025 ore 18 | 30
Luceverde Roma Buonasera intenso il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra la Bufalotta lo svincolo A24 per Teramo ti sta in coda anche lungo la carreggiata esterna del raccordo dalla Roma Fiumicino allo svincolo A24 fortemente rallentato il traffico sulla Flaminia nelle due direzioni e poi sulla Salaria tra la tangenziale est e Villa Spada sempre nei due sensi di marcia con te su tutto il percorso Urbano della A24 a tratti nelle due direzioni per traffico ma anche per incidente file poi sulla tangenziale est direzione Stadio Olimpico da viale Castrense allo svincolo A24 e poi da via dei Monti Tiburtini alla Salaria e verso San Giovanni da Corso di Francia la Salaria e tra svincolo A24 e viale Castrense allo stadio Olimpico incontro di calcio Roma Parma turno infrasettimanale della serie A inevitabili le ripercussioni dopo al Flaminio e al della Vittoria oltre che sul Lungotevere e poi sulla tangenziale ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
