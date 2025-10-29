Traffico Roma del 29-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente Conforti di traffico su viale delle Terme di Caracalla altezza via antoniniana allo stadio Olimpico alle 18:30 incontro di calcio Roma Parma turno infrasettimanale della serie già scattate le misure relative alla viabilità nell'area del Foro Italico inevitabili le ripercussioni prima e dopo la gara al Flaminio e al della Vittoria oltre che sul Lungotevere e sulla tangenziale lo stadio lo ricordiamo si può raggiungere con 18 linee del trasporto pubblico dalle 20 alla mezzanotte di oggi rischio Stop per alcune linee Atac fanno capo alla rimessa attacca di Magliana E questo a causa di uno sciopero proclamato dai sindacati Orsa e USB interessate 36 linea che servono il quadrante ho visto il nord-ovest della città maggiori dettagli sul sito dell'ATAC https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

