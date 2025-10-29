Traffico Roma del 29-10-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità torna nella campionato di serie A con l'incontro questa sera dalle 18:30 allo stadio Olimpico tra Roma e Parma il piano della viabilità prevede divieti di sosta nelle strade intorno al Foro Italico già diverse ore prima della partita saranno possibili chiusure al traffico al momento della flusso dei tifosi Al termine dell'incontro Lo stadio si può comunque raggiungere senza auto con 18 linee del trasporto pubblico l'elenco in dettaglio sul sito romamobilita.it stanotte le ultime corse da capolinea delle linee metro partiranno alle 23:30 le altre notizie questa sera dalle 20 a mezzanotte possibili disagi per 36 linee bus nell'ambito di un agitazione e proclamato da due sigle sindacali nella rimessa Magliana per queste linee Atac e il servizio Sara garantito fino alle 20 sarà poi regolare il servizio dei bus notturni https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-10-2025 ore 14:30

Contenuti che potrebbero interessarti

Bloccato nel traffico di via Tiburtina, a Roma, un padre disperato suona il clacson: la sua bimba di un anno non respira più. Jacopo e Gaia, agenti della Polizia di Stato, si fermano, capiscono subito la gravità della situazione e aprono la strada con le sirene ver Vai su Facebook

Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio" https://ift.tt/hYlB7gu - X Vai su X

Traffico Lazio del 29-10-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio Avati coda sul grande raccordo anulare a causa del traffico intenso in carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina e di seguito tra ... Come scrive romadailynews.it

Roma, sciopero Atac il 29 ottobre: linee bus a rischio per 4 ore. Cosa sapere - Orsa Tpl e Usb lavoro privato hanno proclamato per oggi, 29 ottobre, un'agitazione di quattro ore, dalle 20 alle 24. Scrive tg24.sky.it

Lo studio di Harvard per cui Roma “è rilassante” può avere un suo perché - E' vero che è rivolto ai turisti, e quindi designa la Capitale come rilassante in caso di una vacanza o una visita di piacere. Scrive ilfoglio.it