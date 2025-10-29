Traffico Roma del 29-10-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Cassia rallenta 23 il raccordo anulare l'ospedale San Pietro Fatebenefratelli in direzione della Flaminia sulla Salaria traffico rallentato tra l'aeroporto dell'Urbe la tangenziale est code invece per un incidente sulle Urbano della A24 tra gli svincoli per via Fiorentini È fortunato in direzione della tangenziale est e sulla tangenziale traffico rallentato tra le uscite per via Salaria & via dei Campi Sportivi in direzione di Piazzale degli Eroi rallentamenti poi su Viale del Muro Torto tra viale del Galoppatoio e piazzale Flaminio in centro incidente in via della Navicella con rallentamenti anche in via di Santo Stefano Rotondo e traffico rallentato sulla Lungotevere da ponte Garibaldi verso ponte Umberto Primo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
