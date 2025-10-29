Luceverde Roma trovati code per traffico intenso sul grande raccordo anulare sulla carreggiata interna tra la via Casilina la via Ardeatina mentre in esterna il traffico è in coda dalla via Aurelia & via Pontina e proseguendo dalla via Ardeatina e La Romanina rallentamenti e code sull'intero percorso è tratto Urbano della A24 roma-teramo per traffico intenso in direzione della tangenziale est in colonna sulla tangenziale est tra la batteria Nomentana & viale Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico è già San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni rallentamenti e code sulla Roma Fiumicino da grande da annullare al viadotto della Magliana è ancora code sulla via del mare Sulla via Ostiense a partire da Acilia in entrata città sulla Pontina code a tratti per traffico intenso da mo sta no alla zona dell'EUR incolonnamenti sulla via Appia a partire da Ciampino fino alle Capannelle per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-10-2025 ore 08:30