luce verde Lazio Buon pomeriggio in provincia di Frosinone prorogata al 8 novembre la chiusura della statale 6 via Casilina all'altezza di Ferentino nelle due direzioni sempre nel Frusinate si viaggia il suo carreggiata ridotta nelle due direzioni sulla statale 156 dei Monti Lepini tra il casello autostradale di Frosinone e Ceccano possibile Dunque le attese Ed ora andiamo a Roma dove si sta in coda seguito di un incidente sulla via Salaria in uscita dalla città tra la tangenziale e Fidene Ma anche in direzione del centro troviamo code tra la motorizzazione civile e la tangenziale sulla stessa tangenziale per incidente si sta in coda tra Largo Lanciani e viale della Moschea verso lo stadio Olimpico code anche in direzione opposta verso San Giovanni 3 Tor di Quinto e Salaria rallentamenti infine sulla via Pontina per un precedente incidente verso Latina trap e Aprilia bene questa la situazione al momento da Massimo Beschi è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 29-10-2025 ore 17:30