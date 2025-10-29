Traffico Lazio del 29-10-2025 ore 09 | 30

Romadailynews.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luceverde Lazio Avati coda sul grande raccordo anulare a causa del traffico intenso in carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina e di seguito tra la Casilina e la via Appia mentre in Terna il traffico è in coda tra la via Appia e La Romanina e proseguendo te la Prenestina e la Tiburtina riaprirà alle 17 di questo pomeriggio la compra il mare della A24 roma-teramo chiusa a partire da Ponte in direzione Teramo traffico in coda sul tratto urbano di questa autostrada sull'intero percorso in direzione della tangenziale altre sfide sulla Roma Fiumicino da grande raccordo anulare al viadotto della Magliana in provincia di Frosinone prorogata al 8 novembre la chiusura dell'asta dalle 6 via Casilina altezza di Ferentino nelle due direzioni si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 156 dei Monti Lepini dal casello autostradale di Frosinone e Ceccano per lavori nelle due direzioni da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Capital https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico lazio del 29 10 2025 ore 09 30

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 29-10-2025 ore 09:30

Approfondisci con queste news

Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla relazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla autostrada Firenze Roma ... romadailynews.it scrive

traffico lazio 29 10Traffico Roma del 29-10-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma mentre la T code per traffico intenso sul grande raccordo anulare sulla carreggiata interna dalla via Casilina è la via Appia rallentamenti ... Secondo romadailynews.it

traffico lazio 29 10Scoperto traffico di cocaina tra Abruzzo e Lazio - Un'altra operazione antidroga, della Squadra Mobile di Chieti. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Lazio 29 10