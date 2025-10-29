Traffico Lazio del 29-10-2025 ore 09 | 30

Luceverde Lazio Avati coda sul grande raccordo anulare a causa del traffico intenso in carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina e di seguito tra la Casilina e la via Appia mentre in Terna il traffico è in coda tra la via Appia e La Romanina e proseguendo te la Prenestina e la Tiburtina riaprirà alle 17 di questo pomeriggio la compra il mare della A24 roma-teramo chiusa a partire da Ponte in direzione Teramo traffico in coda sul tratto urbano di questa autostrada sull'intero percorso in direzione della tangenziale altre sfide sulla Roma Fiumicino da grande raccordo anulare al viadotto della Magliana in provincia di Frosinone prorogata al 8 novembre la chiusura dell'asta dalle 6 via Casilina altezza di Ferentino nelle due direzioni si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 156 dei Monti Lepini dal casello autostradale di Frosinone e Ceccano per lavori nelle due direzioni da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Capital https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

