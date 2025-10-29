Traffico internazionale di droga | sequestrati tre milioni di euro al capo dell’associazione in odore di ‘ndrangheta

Milano, 29 ottobre 2025 – Era il 25 febbraio 2025 quando vennero arrestati 12 soggetti italiani, ritenuti membri di un’ associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacent i e, soprattutto, espressione del clan calabrese Mancuso di Limbadi. A distanza di qualche mese da quell’operazione battezzata  “Old Irons”  i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di tre milioni di euro   propedeutico alla confisca, emesso, in data 7 ottobre 2025, dal Tribunale di Milano - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti del 50enne pluripregiudicato Francesco Orazio Desiderato, nipote del boss Antonio Mancuso detto "Il Pazzo”,  considerato a capo della stessa  associazione criminale  dedita al traffico di sostanze  oltre che il plenipotenziario al Nord dell’omonima ’ndrina di Limbadi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

