Traffico internazionale di droga | sequestrati tre milioni di euro al capo dell’associazione in odore di ‘ndrangheta

Milano, 29 ottobre 2025 – Era il 25 febbraio 2025 quando vennero arrestati 12 soggetti italiani, ritenuti membri di un’ associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacent i e, soprattutto, espressione del clan calabrese Mancuso di Limbadi. A distanza di qualche mese da quell’operazione battezzata “Old Irons” i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di tre milioni di euro propedeutico alla confisca, emesso, in data 7 ottobre 2025, dal Tribunale di Milano - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti del 50enne pluripregiudicato Francesco Orazio Desiderato, nipote del boss Antonio Mancuso detto "Il Pazzo”, considerato a capo della stessa associazione criminale dedita al traffico di sostanze oltre che il plenipotenziario al Nord dell’omonima ’ndrina di Limbadi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Traffico internazionale di droga: sequestrati tre milioni di euro al capo dell’associazione in odore di ‘ndrangheta

Scopri altri approfondimenti

Tgs. . Sequestrati a Trapani 670 chili di hashish. Scattano 5 arresti. Scoperto un traffico internazionale di droga: al largo di Marsala, durante la fuga, sono stati abbandonati in acqua 11 colli. Servizio di Laura Spanò Vai su Facebook

Poliziotti #SquadraMobile Trapani e #Sisco Palermo coordinati da #Sco insieme a militari @GDF hanno sequestrato oltre 670 chili di hashish nelle acque trapanesi. 5 persone arrestate per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale stupe - X Vai su X

Traffico internazionale di droga: sequestrati tre milioni di euro al capo dell’associazione in odore di ‘ndrangheta - Il provvedimento nei confronti di Mancuso Francesco Desiderato considerato a capo della stessa associazione oltre che il plenipotenziario al Nord dell’omonima ’ndrina di Limbadi ... Scrive ilgiorno.it

Marsala, inseguimento in mare e sequestro record: 760 chili di hashish su un peschereccio tunisino - Cinque arresti e oltre 760 chili di hashish sequestrati: maxi operazione di Polizia e Finanza nelle acque di Marsala contro il traffico di droga. Secondo virgilio.it

Traffico di droga nel Trapanese, sequestrati in mare 670 chili di hashish. Cinque fermi dopo inseguimento - Josep Martínez, 27 anni, portiere spagnolo secondo dell’Inter, era alla guida di un SUV ibrido BYD diretto all’allenamento quando ha investito un uomo di 81 anni su una carrozzina elettrica. Riporta msn.com