Tradizione e mistero | Monte San Savino diventa la città di Halloween

Arezzonotizie.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monte San Savino diventa la città di Halloween per tre giornate tra mistero, folclore, tradizione e magia. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre è in programma la seconda edizione della festa di “Samhain” che, rievocando l’antico capodanno celtico come passaggio dalla luce dell’estate al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

tradizione mistero monte sanLa città di Halloween, il borgo si trasforma tra fuoco, magia e leggende. Tre giorni di eventi - Spettacoli, rievocazioni e atmosfere celtiche per festeggiare il Samhain tra luci, suoni e mistero. Lo riporta corrierediarezzo.it

tradizione mistero monte sanMonte San Savino inaugura la nuova area camper al Fossatello - Appuntamento venerdì 31 ottobre in concomitanza con l'attesissimo evento “Monte San Savino – La Città di Halloween” ... lanazione.it scrive

tradizione mistero monte sanLa città di Halloween . Magia e folclore al Monte - Monte San Savino diventa la città di Halloween per tre giornate tra mistero, folclore, tradizione e magia. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tradizione Mistero Monte San