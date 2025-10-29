Tradisco quando c’è un problema poi chiudo con la vecchia relazione e ne inizio una nuova | Alessia Marcuzzi si confessa

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amore e le relazioni. Alessia Marcuzzi, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso di aver tradito più volte, proprio in occasione della presentazione della prima edizione italiana del reality “The Traitors”, dal 30 ottobre in onda su Prime. La conduttrice del nuovo programma si è calata nella parte e ha raccontato di non essere sempre stata fedele in amore, al contrario dell’amicizia. “Faccio parte della categoria che, se tradisce, è perché c’è un problema: finisco la storia vecchia e inizio quella nuova. Nelle amicizie non l’ho mai fatto”, ha spiegato la Marcuzzi. Il suo problema è che non saprebbe tenersi un cecio in bocca: “ Faccio molta fatica a non lasciar trasparire le emozioni sul mio visto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

