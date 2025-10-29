Tra università e lavoro Il campus di orientamento

Ilgiorno.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomeriggio di scoperta delle possibilità future ieri nel complesso scolastico Mosè BianchiFrisiHensemberger di Monza. Le tre scuole sono diventate Campus diffuso di orientamento verso università e lavoro. Erano presenti 45 istituzioni fra atenei, enti formativi, Its (percorsi biennali post diploma), oltre ai corsi professionalizzanti dell’Accademia della Scala, Forze armate, carabinieri, polizia e guardia di finanza, Afol, Comune di Monza, Collegio dei geometri e la Scuola di fumetto. "Anche l’esercito diventa un’opzione appetibile – racconta il capitano Cosimo Bello –: i ragazzi sono curiosi: ci chiedono informazioni su situazione geopolitica e sviluppi di carriera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tra universit224 e lavoro il campus di orientamento

© Ilgiorno.it - Tra università e lavoro. Il campus di orientamento

Scopri altri approfondimenti

universit224 lavoro campus orientamentoTra università e lavoro. Il campus di orientamento - Mosè Bianchi, Hensemberger e Frisi alleati per aiutare i ragazzi a scegliere. Si legge su ilgiorno.it

Spettacolo, conferenza e campus per l’orientamento scolastico: a Legnano torna “Scegli il tuo domani” - La due giorni per l’orientamento scolastico è in programma venerdì 24 ottobre nell’auditorium della scuola secondaria Tosi e sabato 25 al CPIA ... legnanonews.com scrive

UNIVERSITÀ & LAVORO/ La sfida chiave dell’orientamento e delle soft skills - Le sfide determinate dai cambiamenti in atto chiedono un passo in avanti dell'orientamento universitario, anche in direzione del mondo del lavoro L’orientamento universitario si trova al centro di ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Lavoro Campus Orientamento