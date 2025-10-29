Tra università e lavoro Il campus di orientamento

Pomeriggio di scoperta delle possibilità future ieri nel complesso scolastico Mosè BianchiFrisiHensemberger di Monza. Le tre scuole sono diventate Campus diffuso di orientamento verso università e lavoro. Erano presenti 45 istituzioni fra atenei, enti formativi, Its (percorsi biennali post diploma), oltre ai corsi professionalizzanti dell’Accademia della Scala, Forze armate, carabinieri, polizia e guardia di finanza, Afol, Comune di Monza, Collegio dei geometri e la Scuola di fumetto. "Anche l’esercito diventa un’opzione appetibile – racconta il capitano Cosimo Bello –: i ragazzi sono curiosi: ci chiedono informazioni su situazione geopolitica e sviluppi di carriera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

