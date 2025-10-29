Tra un mese Agrigento accoglierà Marco Masini | Le canzoni non si ascoltano soltanto si vivono

Agrigentonotizie.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A un mese dal suo ritorno in Sicilia, Marco Masini si prepara a salire sul palco del PalaForum Bellavia di Agrigento sabato 29 novembre alle 21. La tappa rientra nel tour “10 Amori-Ci vorrebbe ancora il mare” che celebra i 35 anni di carriera dell’artista fiorentino tra nuove sonorità e riletture. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

