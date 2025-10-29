Tra Rita De Crescenzo e Francesco Emilio Borrelli non ci sarà nessuna riappacificazione dopo Belve

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna riappacificazione in vista per il deputato verde e la controversa tiktoker, finiti in tribunale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

rita de crescenzo francescoTra Rita De Crescenzo e Francesco Emilio Borrelli non ci sarà nessuna riappacificazione dopo “Belve” - Nessuna riappacificazione in vista per il deputato verde e la controversa tiktoker, finiti in tribunale. Secondo fanpage.it

rita de crescenzo francescoRita De Crescenzo, chi è il marito e che lavoro fa? Tutto sui figli della tiktoker - Scopri chi è e che lavoro fa Salvatore Bianco, il marito di Rita De Crescenzo. Secondo tag24.it

rita de crescenzo francescoRita De Crescenzo risponde alle critiche: “Sono arrivata a Belve, ho rotto le piazze di TikTok” - La tiktoker napoletana rivendica la sua partecipazione a Belve e spegne le critiche: "Capito dove sono arrivata? Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rita De Crescenzo Francesco