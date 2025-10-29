Tra mogli tradite droga e spionaggio industriale | è la dura vita dell' investigatore privato

Niente impermeabili alla Dick Tracy, sigarette spente in vicoli bui, inseguimenti al limite della legalità: ma una professione tra le più normate d'Europa, corsi di formazione, precisi cavilli da rispettare. È la vita del moderno investigatore privato, attività che interessa oltre 2mila aziende. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

