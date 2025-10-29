Tra fede giustizia e cinema | Naro diventa set per la serie Rai su Rosario Livatino

È un momento di grande orgoglio per la comunità di Naro e per l’intera provincia di Agrigento. La “Fulgentissima”, come viene chiamata per la sua straordinaria luminosità artistica e culturale, torna al centro dell’attenzione nazionale grazie alla prossima messa in onda su Rai 1 della miniserie. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it