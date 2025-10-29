Toyota-Simai Lo sciopero | Ora garanzie

Gli ordini sono in calo, i sindacati chiedono un piano industriale capace di rafforzare la produzione. È questo il messaggio lanciato nella giornata di ieri, con uno sciopero e un presidio di due ore che, promossi da Fiom Cgil Milano, ha riguardato il personale della Toyota-Simai. L’azienda, specializzata nella produzione di trattori elettrici, ha sede in via Civesio, nella zona industriale di San Donato, e impiega un totale di 45 lavoratori. "La fusione, per incorporazione, della Simai in Toyota Tmhe deve garantire un futuro vero al sito di San Donato Milanese – osserva la Fiom -. Nel corso dell’ultimo anno i conti del segmento ‘trattorino’ sono sensibilmente migliorati, fino ad azzerare le perdite, mentre gli ordini, che nelle previsioni aziendali dovevano crescere fortemente già a partire da quest’anno, sono in calo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

