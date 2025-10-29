Toyota presenta il nuovo marchio Century | realizzerà auto di ultralusso

Sul palcoscenico del Japan Mobility Show di Tokyo debutta un nuovo marchio dedicato al lusso in stile giapponese. Si chiama Century, è parte del gruppo Toyota e raccoglie l'eredità delle ammiraglie al vertice della produzione nipponica, le preferite di presidenti e imperatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

