Totti | Favorite per lo scudetto? Milan e Napoli sono un po’ più avanti rispetto all’Inter

L'ex bomber della Roma, Francesco Totti, ha rilasciato delle dichiarazioni su chi, secondo lui, sono le favorite per lo scudetto: il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Totti: “Favorite per lo scudetto? Milan e Napoli sono un po’ più avanti rispetto all’Inter”

Scopri altri approfondimenti

Chiesa di Totti (@chiesaditotti) / Posts - X Vai su X

All’improvviso, di botto, senza senso, la coppia a sorpresa Totti-Boldi #ASRoma #ForzaRoma #Totti Vai su Facebook

Totti: "Roma da Champions. Milan, Napoli e Inter per lo Scudetto" - (LaPresse) “Penso che la Roma potrà fare bene e tornare in Champions il prima possibile. Scrive msn.com

Milan, è un ritmo comunque da Scudetto? Il commento degli ospiti - Il Milan incappa nel secondo pari di fila e ora è già a 3 lunghezze dal Napoli capolista. Come scrive tuttomercatoweb.com

Per Maran sono tre le favorite per lo scudetto (ma non il Milan): "Conte sa come si vince" - Non penso mai che un esonero sia giusto". Lo riporta tuttomercatoweb.com