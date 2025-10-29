Toscanini Academy A Russi musiche dal mondo
Il sipario del Teatro Comunale di Russi è pronto a riaprirsi per ospitare la stagione 2025-2026. Ad inaugurare, domani, sarà l’ensemble della Toscanini Academy con Musiche dal mondo: da Vienna ai Balcani, un itinerario musicale che attraversa continenti e secoli, dove i musicisti - diretti dal Maestro Massimo Ferraguti - si fanno narratori di storie senza tempo. Dall’eleganza classica di Mozart e Rossini, alla passione verdiana, passando per le danze spagnole di Moszkowski e la celebre Marcia di Radetzky di Strauss. Il viaggio proseguirà con i valzer jazzati di Šostakóvi?, i ritmi popolari rumeni nelle composizioni di Adrian e Sidney Sical, fino alle atmosfere struggenti di Sidney Bechet e all’energia trascinante di America di Henghel Gualdi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
