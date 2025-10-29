Toscana ProVita&Famiglia | ‘Pediatria e USL promuovono fumetto Lgbt per bambini a Lucca Comics’

Imolaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Questo opuscolo, dedicato esplicitamente a temi di fluidità sessuale e transgenderismo, è indirizzato a bambini, adolescenti' e genitori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

toscana provitaampfamiglia 8216pediatria e usl promuovono fumetto lgbt per bambini a lucca comics8217

© Imolaoggi.it - Toscana, ProVita&Famiglia: ‘Pediatria e USL promuovono fumetto Lgbt per bambini a Lucca Comics’

Contenuti che potrebbero interessarti

Toscana. Rossi e Marroni ce l’hanno fatta. La riforma della sanità regionale è legge. Accorpate le Asl: dal 1° gennaio 2016 scendono da 12 a 3 - La riorganizzazione prevede tre aziende, una per ciascuna area vasta (Centro, Nord Ovest e Sud Est. Secondo quotidianosanita.it

Accordo Toscana, Asl e Ceart per reinserire chi ha dipendenze - La Regione Toscana ha rinnovato, fino alla fine del 2025, l'accordo con Asl e Ceart, il coordinamento degli enti accreditati, per la prevenzione, la cura e il reinserimento sociale e lavorativo delle ... Lo riporta ansa.it

Toscana. Nuove nomine alla guida della Asl Toscana Sudest - Simona Dei, Francesco Ghelardi e Patrizia Castellucci sono da ieri, rispettivamente, direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore dei servizi sociali dell'Azienda USL Toscana sud est. Si legge su quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Toscana Provitaampfamiglia 8216pediatria Usl