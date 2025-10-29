Fiumi: lavori in corso per scongiurare le inondazioni. Il Comune di Anzola segnala avanzamento dei lavori che interessano i due maggiori corsi d’acqua del territorio anzolese. "Per quello che riguarda il torrente Lavino – scrive in una nota l’amministrazione comunale –, lo sfalcio degli argini e delle golene è proseguito durante tutta l’estate, dall’impianto di Forcelli fino a monte. Il tratto di argine interessato dalla rottura di un anno fa (che causò l’alluvione ndr) e completamente ripristinato viene periodicamente monitorato. Inoltre, dal ponte dell’autostrada verso monte per un tratto di oltre 8 chilometri, sono stati fatti lavori per allargare la zona a disposizione del corso d’acqua recuperando le attigue aree demaniali: questo intervento, eseguito sul territorio di Zola Predosa e di Monte San Pietro, ridurrà la velocità di trasferimento delle piene e produrrà un beneficio anche per il territorio a valle". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Torrente Ghironda, cassa d’espansione costruita all’80%"