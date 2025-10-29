Torre Santa Susanna | nuova sede per il 118 ma c' è il problema parcheggi
TORRE SANTA SUSANNA – La postazione del 118 di Torre Santa Susanna ha traslocato, dallo scorso 27 ottobre, nella nuova sede in piazza Convento, accanto al municipio. I locali sono stati messi a disposizione dalla giunta comunale, per evitare che gli operatori venissero trasferiti in altri comuni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
