Torre Maura un cittadino ha ripulito il muro imbrattato dell' ex locale degli anarchici
Un piccolo gesto ma dal grande significato. A Torre Maura, lo scorso luglio, è stata inaugurata la prima Casa di Comunità del quartiere. Il luogo scelto è quanto mai simbolico. Parliamo dell’immobile che, per oltre 32 anni, ha “ospitato” il Centro sociale Torre Maura, occupato abusivamente fino. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Al via i lavori di riqualificazione in via dell'Aquila Reale a Torre Maura! Un altro impegno mantenuto: a breve partiranno gli interventi di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi in via dell'Aquila Reale. Nel progetto è prevista anche la realizzazione d
Torre Maura, dopo due anni di stop ripartono i lavori al parco delle Rupicole
Roma Torre Maura, sgombero del centro sociale anarchico. Coi fondi Pnrr diventerà una sede della Asl Rm/2 - Sgombero martedì mattina del centro sociale anarchico «Torre Maura occupata» in via delle Averle.
Sgomberato il "Centro sociale Torre Maura occupata". Polizia nello squat degli anarchici - Lo sgombero è stato deciso in prefettura dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.