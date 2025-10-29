Torre Maura un cittadino ha ripulito il muro imbrattato dell' ex locale degli anarchici

Romatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piccolo gesto ma dal grande significato. A Torre Maura, lo scorso luglio, è stata inaugurata la prima Casa di Comunità del quartiere. Il luogo scelto è quanto mai simbolico. Parliamo dell’immobile che, per oltre 32 anni, ha “ospitato” il Centro sociale Torre Maura, occupato abusivamente fino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

