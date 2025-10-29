Torre civica di Bagnaia sale il costo dei lavori | superati i 30mila euro
A Bagnaia si rimette mano a uno dei simboli più riconoscibili del borgo: la torre civica, sentinella di pietra che da secoli domina il borgo antico. È stato infatti approvato dalla giunta Frontini il nuovo progetto esecutivo per la riqualificazione dell'edificio, aggiornato rispetto a quello. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
UFFICIO TRIBUTI IN TORRE CIVICA Si informa la cittadinanza che, a causa del protrarsi dei lavori nella sede municipale, da martedì 28 a venerdì 31 Ottobre l’Ufficio Tributi sarà operativo nella Torre Civica di Piazza Wanda Meyer. L’ufficio manterrà i con - facebook.com Vai su Facebook