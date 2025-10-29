Torre civica di Bagnaia sale il costo dei lavori | superati i 30mila euro

Viterbotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 A Bagnaia si rimette mano a uno dei simboli più riconoscibili del borgo: la torre civica, sentinella di pietra che da secoli domina il borgo antico. È stato infatti approvato dalla giunta Frontini il nuovo progetto esecutivo per la riqualificazione dell'edificio, aggiornato rispetto a quello. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Torre Civica Bagnaia Sale