Torre Annunziata il 31 ottobre lo spettacolo di fuochi Isola pedonale e animazione su corso Umberto I per Halloween
Gonfiabili in piazza Cesaro e laboratori in Villa Parnaso. Concerto di Tullio De Piscopo rinviato in primavera. Si terrà venerdì 31 ottobre lo spettacolo di fuochi pirotecnici a Torre Annunziata, previsti nel programma di eventi per i festeggiamenti patronali del 22 ottobre. Lo show di fuochi d’artificio a ritmo di musica, programmato per giovedì 23 ottobre e successivamente rinviato per maltempo, si terrà sulla spiaggia pubblica Marina del Sole alle ore 22.00 di venerdì 31 ottobre. Si terrà invece in primavera il concerto di Tullio De Piscopo: lo spettacolo con l’artista napoletano, sempre rinviato per maltempo, sarà recuperato la prossima primavera per indisponibilità dell’artista nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mercato della Terra | Domenica 2 novembre Torna a Torre Annunziata il tradizionale appuntamento con il mercato della terra organizzato da Slow Food. Ogni prima domenica del mese isola pedonale con stand dei produttori ed espositori delle aziende del ter - facebook.com Vai su Facebook
https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/circolazione-sospesa-fra-torre-annunziata-e-smaria-la-bruna-vertice-in-regione-0e8cbaf1-4a1a-4698-911e-f27db344dca7.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_circolazione-sospesa-fra-torre-annunziata-e-sm - X Vai su X
Riapre la linea ferroviaria Napoli-Salerno tra Torre Annunziata e Santa Maria la Bruna: stop ai disagi - Da venerdì 31 ottobre ripristinata la circolazione dei treni sulla tratta storica Napoli- Scrive infocilento.it
Riparte la linea Napoli–Salerno: dal 31 ottobre tornano i treni tra Torre Annunziata e Santa Maria la Bruna - Il servizio tornerà operativo ponendo fine alla sospensione in vigore dal 9 settembre scorso, dovuta al rischio di crollo di alcuni edifici privati situati a ridosso dei binari ... Secondo ilgazzettinovesuviano.com
Ferrovie dello Stato, ufficiale: dal 31 ottobre riapre il tratto ferroviario tra Torre Annunziata e Santa Maria La Bruna - Buone notizie per i pendolari: da venerdì 31 ottobre riprenderà la circolazione ferroviaria tra Torre Annunziata e Santa Maria la Bruna, lungo la linea storica Napoli–Salerno, interrotta dallo scorso ... Riporta erreemmenews.it