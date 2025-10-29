Torre Annunziata il 31 ottobre lo spettacolo di fuochi Isola pedonale e animazione su corso Umberto I per Halloween

Gonfiabili in piazza Cesaro e laboratori in Villa Parnaso. Concerto di Tullio De Piscopo rinviato in primavera. Si terrà venerdì 31 ottobre lo spettacolo di fuochi pirotecnici a Torre Annunziata, previsti nel programma di eventi per i festeggiamenti patronali del 22 ottobre. Lo show di fuochi d’artificio a ritmo di musica, programmato per giovedì 23 ottobre e successivamente rinviato per maltempo, si terrà sulla spiaggia pubblica Marina del Sole alle ore 22.00 di venerdì 31 ottobre. Si terrà invece in primavera il concerto di Tullio De Piscopo: lo spettacolo con l’artista napoletano, sempre rinviato per maltempo, sarà recuperato la prossima primavera per indisponibilità dell’artista nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it