Tornare numero 1 a Parigi? | ecco la risposta di Sinner
Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria all'esordio a Parigi contro Bergs. Dopo la sconfitta di Alcaraz, se dovesse vincere il Masters di Parigi l’azzurro tornerebbe numero 1 al mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'azzurro domina il belga e vola al terzo turno. Con l'eliminazione di Alcaraz, può tornare numero uno al mondo vincendo il torneo Vai su Facebook
Sinner può tornare numero 1 del ranking all'Atp Parigi dopo l'eliminazione di Alcaraz - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sinner può tornare numero 1 del ranking all'Atp Parigi dopo l'eliminazione di Alcaraz ... Scrive tg24.sky.it
Sinner può tornare numero 1 al mondo a Parigi: le combinazioni per riprendersi la vetta del ranking ATP - Jannik Sinner potrebbe presto tornare ad essere il numero uno del ranking mondiale: il sorpasso su Alcaraz potrebbe avvenire a Parigi ... Secondo goal.com
Sinner-Bergs in diretta a Parigi: Jannik può tornare numero 1 dopo il ko di Alcaraz - La partita tra Jannik Sinner e Zizou Bergs si potrà seguire solamente su Sky, che la manderà in onda sul canale 201 (Sky Sport Uno). fanpage.it scrive