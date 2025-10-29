Tornano i temporali allerta meteo in Toscana Le zone interessate
Firenze, 29 ottobre 2025 – Cambia repentinamente il meteo in Toscana, tanto che la giornata di mercoledì 29 non è più tutta in verde ma diventa parzialmente area di allerta gialla. Infatti le previsioni del Centro funzionale della Regione Toscana indicano già dalla sera di mercoledì e fino al pomeriggio di giovedì precipitazioni crescenti con cumulati medi sui 50-60 millimetri di pioggia, massimi sui rilievi fra 100 e 150 mm, localmente 150-200 mm, in pianura 30-50 mm, con una intensità di 30-50 mmora. Sulle costa centro-meridionale e con minore probabilità sulle zone interne orientali (Arezzo e Siena) nella giornata di giovedì: precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale con cumulati medi 30-50 mm, massimi localmente fino a 40-80 mm. 🔗 Leggi su Lanazione.it
